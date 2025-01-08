На Херсонщині через обстріли за добу двоє людей загинули, ще дев'ятеро поранені

Російські загарбники минулої доби завдали ударів по 37 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого двоє людей загинули, ще дев'ятеро дістали поранення.﻿ Про це повідомив﻿ голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загарбники атакували Берислав, Томину Балку, Тягинку, Червоний Маяк, Одрадокам'янку, Білозерку, Шляхове, Станіслав, Наддніпрянське, Новоберислав, Надеждівку, Широку Балку, Новокаїри, Качкарівку, Микільське, Антонівку, Придніпровське, Комишани, Зеленівку, Бургунку, Гаврилівку, Монастирське, Веселе, Зміївку, Іванівку, Кізомис, Козацьке, Львове, Миколаївку, Михайлівку, Новоолександрівку, Новорайськ, Новотягинку, Ольгівку, Понятівку, Садове й Херсон.

Ворожих ударів зазнали житлові квартали населених пунктів області та критична інфраструктура.

Російська армія пошкодила, зокрема, три багатоповерхових і п'ять приватних будинків, понівечила газопровід, господарчу споруду, гараж, автобус, комунальний і приватний транспорт.