Підготовка до нових виборів займе щонайменше пів року – Шуляк

Проведення виборів можливе лише через шість місяців після завершення воєнного стану. Також потрібно буде вирішити, де облаштувати нові дільниці, оскільки чимала їх кількість була зруйнована ворогом.﻿ Про це розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Шуляк, в грудні 2023-го відбулась зустріч всіх парламентських фракцій та груп у форматі "Діалогу Жана Моне", під час якої було підписано відповідний документ, згідно з яким усі погоджуються з тим, що проведення виборів можливе через шість місяців після закінчення воєнного стану.

"Тобто пів року - це мінімальний період, коли всі будуть готуватися до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства" , - пояснила вона.

Питання зруйнованих дільниць

Голова партії "Слуга народу" також зауважила, що чималу роль у підготовці до виборчого процесу відіграє Центральна виборча комісія, яка займається реєстром виборців, що був закритий 24 лютого 2022-го, а також обліком виборчих дільниць.

"Тисячі таких дільниць, на жаль, зруйновані, тому що здебільшого вони знаходилися або в дитячих садочках, або в школах, які були знищені агресорами. Тому потрібно розуміти, де будуть нові дільниці, на базі чого вони будуть" , - заявила Шуляк.

Вибори президента в Україні

Як пояснював раніше голова українського парламенту Руслан Стефанчук, Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів під час війни. Водночас заборона передбачена законом "Про правовий режим воєнного стану". Це правило поширюється й на парламентські вибори.