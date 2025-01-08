Трамп відповів журналістам, коли він планує зустрітися з Путіним

Обраний президент США Дональд Трамп припустив, що міг би зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "набагато раніше, ніж через шість місяців". Про це він заявив на пресконференції у Мар-а-Лаго, Флорида, повідомляє Ліга.net.

У Трампа запитали, коли він готовий зустрітися з Путіним, щоб обговорити завершення російсько-української війни.

"Я не можу сказати вам цього точно, але я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не вважаю доречним зустрічатися до 20 числа [тоді відбудеться інавгурація Трампа]" , – відповів він.

На уточнювальне запитання, чи збирається обраний президент США провести розмову з диктатором РФ упродовж трьох-шести місяців, Трамп сказав: "Сподіваюся зробити це значно швидше ніж за шість місяців".