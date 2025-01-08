Росіяни запустили по Україні понад 60 безпілотників: як відпрацювала ППО

У ніч на 8 січня російські війська завдали чергового удару "Шахедами" та дронами-імітаторами. Сили протиповітряної оборони збили 41 безпілотник, ще 22 – локаційно втрачені (з них чотири полетіли в Росію та Білорусь).

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти застосували 64 ударні та імітаційні безпілотники, які запустили з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. 22 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії, один — в Білорусь" , – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.