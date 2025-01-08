Режим Мадуро заявил об аресте в Венесуэле украинцев, якобы готовивших теракт

Президент Венесуели Ніколас Мадуро в ефірі державного телебачення 7 січня оголосив про арешт сімох іноземців, яких він звинуватив у тому, що вони є «найманцями», які намагаються перешкодити йому скласти присягу на посаду президента країни, повідомляє Радіо Свобода.

Мадуро заявив, що серед затриманих двоє американців, двоє колумбійських «кілерів» і троє «найманців з війни в Україні», які, за його словами, брали участь у плануванні «терористичних актів» напередодні його інавгурації, запланованої на 10 січня.

Міністерство закордонних справ України наразі не коментувало, чи є серед затриманих у Венесуелі громадяни України.

Повідомлення про затримання, зокрема, американців зʼявилося через кілька годин після того, як президент Джо Байден прийняв у США венесуельського опозиційного кандидата у вигнанні Едмундо Гонсалеса.

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