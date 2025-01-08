Майже 30 тисяч українців отримали статус зниклих безвісти за минулий рік

Майже 30 тисяч українців отримали статус зниклих безвісти з початку 2024 року – це військові і цивільні.﻿﻿ Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, повідомляє Українська правда.

Наразі в реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, понад 71 тисячу записів. Йдеться і про військових, і про цивільних. Лише з початку 2024 року майже 30 тисяч людей отримали такий статус. Виокремити дані щодо військових Добросердов відмовився, оскільки це секретна інформація.

"Раз на місяць ми зводимо статистику зниклих безвісти по регіонах – за місцем реєстрації особи, яка зникла безвісти. За даними станом на кінець грудня 2024 року на першому місці – Донецька, далі Дніпропетровська і Харківська області" , – йдеться у повідомленні.

Досі перебувають у розшуку 59 тисяч українців. Всього 7,5 тисяч із них офіційно підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) як полонені.

Станом на 1 січня 2025 року розшук 9255 осіб припинено. Серед них 3923 у зв'язку зі встановленням місця знаходження, тобто вони живі. Також ідентифіковано 5332 тіла.

Крім цього, у реєстрі збирається інформація про неідентифіковані тіла. Таких записів наразі понад 3,2 тисячі.