Панама відповіла на заяву Трампа про можливе силове захоплення Панамського каналу

Міністр закордонних справ Панами Хав'єр Мартінес-Ача наголосив, що суверенітет країни над Панамським каналом "не підлягає обговоренню". Так він відреагував на заяву новообраного президента США Дональда Трампа, який зазначив, що не виключає застосування військової сили для встановлення контролю над каналом. Про це пише CNN, повідомляє Дзеркало тижня.

Під час пресконференції у вівторок Мартінес-Ача підкреслив, що Панама категорично відкидає будь-які спроби поставити під сумнів суверенітет країни над цим стратегічним об'єктом.

"Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню. Наш канал має місію служити людству та міжнародній торгівлі. Це одна з найцінніших послуг, які ми пропонуємо світу: гарантія нейтралітету та неучасті у конфліктах. Єдині руки, які контролюють канал, ‒ панамські, і так буде завжди" , ‒ сказав міністр.

Хав’єр Мартінес-Ача також додав, що жоден представник панамського уряду не мав офіційних чи неофіційних контактів із Дональдом Трампом або його командою.