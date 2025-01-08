У МЗС прокоментували на чергові закиди Угорщини щодо газу: Перекладання проблеми

Викиди Угорщини щодо призупинення Україною транзиту газу Росії є лише спробою перекласти проблеми з хворої голови на здорову.﻿ Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ (МЗС) України, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Викиди Угорщини

Вчора, 7 січня, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито поставила Європейський союз (ЄС) у скрутне становище тим, що призупинила транзит російського газу через свою територію.

Він відзначив, що останнім часом в Європі ціни на газ стали набагато вищими через нібито штучне скорочення його постачання, а також блокування певних маршрутів.

Реакція МЗС

В МЗС заяву Сійярто назвали черговою маніпуляцією й частиною політично вмотивованої інформаційної кампанії для внутрішнього споживання. У відомстві нагадали, що, згідно з заявою Європейської комісії, завчасно анонсоване рішення України щодо призупинення транзиту ворожого газу не мало негативного впливу на енергетичну безпеку ЄС.

"Єдиною причиною проблем на енергетичному ринку Європи завжди була Росія. Протягом десятиліть Кремль використовував енергію як зброю, шантажуючи європейські уряди та підриваючи енергетичну безпеку... Як наслідок, ера залежності Європи від російських енергоносіїв добігає кінця" , - додали в МЗС,

У відомстві заявили, що всі європейські країни знайшли можливість забезпечити себе альтернативними енергоносіями зі Сполучених Штатів Америки (США) й Близького Сходу. Усі, окрім двох країн-членів ЄС - Угорщини та Словаччини, які тепер намагаються "перекласти свої проблеми з хворої голови на здорову" й зберегти свою залежність від Росії.

"Якщо для угорської сторони в пріоритеті посилення Росії, а не ЄС і США, то слід відверто це визнати. Україна буде готова зайняти вільне місце в ЄС і НАТО, якщо Угорщина вирішить звільнити його на користь членства в СНД чи ОДКБ" , - додали в МЗС.

Зупинка транзиту газу Росії через Україну

1 січня 2025-го Україна призупинила транзит газу країни-терориста Росії через свою територію. Країни-члени ЄС були готові до відповідного кроку й здатні отримувати "блакитне паливо" з інших країн альтернативними способами.

Президент Володимир Зеленський відзначав, що Україна готова транспортувати газ до Європи за умови, що він не буде російським.