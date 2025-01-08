Норвегія виділить €14 млн на розмінування України за допомогою собак-міношукачів

Норвегія у 2025 році виділить 164 мільйони норвезьких крон (близько 14 млн євро) на підтримку зусиль з розмінування України, зокрема, з використанням собак-саперів. З посиланням на заяву уряду Норвегії, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що у Ромнах норвезька організація Norsk Folkehjelp та Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) створили тренувальну базу для собак-саперів та кінологів.

Починаючи з 2022 року, тренувальний центр професіоналізував і систематизував роботу із забезпечення собак і кінологів найкращими умовами для участі в розмінуванні. У грудні норвезький уряд оголосив, що підтримка роботи Norsk Folkehjelp в Україні буде збільшена на 164 мільйони норвезьких крон на 2025 рік.

В уряді Норвегії зазначили, що Norsk Folkehjelp стала одним із 69 сертифікованих міжнародних партнерів, які надають допомогу в розмінуванні. Зусилля Norsk Folkehjelp включають підготовку 14 мінно-розшукових собак та розвиток українського потенціалу у сфері розмінування за допомогою собак.