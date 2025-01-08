Мін'юст США конфіскував нерухомість російського олігарха за порушення санкцій

Міністерство юстиції США заявило про конфіскацію у Маямі нерухомості, яка належить російському олігарху Віктору Перевалову, за порушення американських санкцій проти РФ, повідомляє Укрінформ.

"Міністерство юстиції оголосило, що відповідно до заочного рішення суду та остаточного розпорядження про конфіскацію, винесеного 7 січня, воно забезпечило конфіскацію двох розкішних квартир у Маямі, які обслуговувалися та здавались в оренду в порушення санкцій США проти росіянина Віктора Перевалова" , - зауважили у відомстві.

Конфіскована власність має загальну вартість приблизно 1,8 млн доларів США.

Зазначається, що 26 січня 2018 року Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти російського олігарха Віктора Перевалова та інших після російського вторгнення в Крим.

Він є співзасновником російської будівельної компанії "ВАД", яка займалася будівництвом траси "Таврида" в тимчасово окупованому Росією Криму.