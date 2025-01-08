Біограф Ілона Маска вважає, що той божеволіє

Біограф американського мільярдера Ілона Маска Сет Абрамсон заявив, що власник компанії Space X глибоко хворий і може зʼїхати з глузду. Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Кореспондент.

"Я небезпідставно вважаю, що Ілон Маск може з'їхати з глузду. Я біограф Маска, який відстежував його поведінку в Інтернеті протягом останніх двох років, і, враховуючи, що він визнав наявність психічних захворювань, вживання важких наркотиків і сильного стресу, тепер є підстави побоюватися, що він глибоко хворий" , - повідомив Абрамсон.

За словами Абрамсона, якби Маск не володів багатьма важливими для цивілізації галузями, ситуація не викликала б занепокоєння.

"Але його наближення до президентства означає, що його божевілля і зростаюче підбурювання до насильства у світі ставлять під загрозу всіх нас" , - заявив біограф мільярдера.

Він закликав чинну американську адміністрацію вжити термінових заходів, "щоб захистити Америку від Ілона Маска". Зокрема, він пропонує розірвати усі контракти з мільярдером, подати позови на блокування його ініціативи DOGE, а також розпочати проти нього розслідування.

"Якщо не буде вжито жодних заходів - а я підозрюю, що жодних заходів не буде вжито - те, що ця людина в своєму зростаючому божевіллі зробить з Америкою на посаді президента в найближчі роки (якщо це станеться), ляже на голови не тільки тих, хто його підтримує але й тих, хто проігнорував нагальні, обґрунтовані попередження, подібні до цього" , - заявив Абрамсон.

Варто зазначити, що Дональд Трамп уже скаржиться на постійну присутність мільярдера поруч своєму оточенню, про що заявила журналістка New York Times Меггі Габерман.