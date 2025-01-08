Туреччина пригрозила військовою операцією у Сирії проти курдських угруповань

Туреччина може розпочати військову операцію в Сирії проти курдських збройних формувань, якщо керівники "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яку Анкара вважає терористичною організацією, не покинуть сирійську територію, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. З посиланням на CNN Turk, повідомляє Ліга.net.

"Нова адміністрація в Сирії, очевидно, повинна прийняти цю проблему, вжити необхідних заходів для забезпечення національної цілісності та регіональної цілісності своєї країни. Це наше очікування" , – сказав він.

Говорячи про "ультиматуми чи умови" для курдських угруповань на території Сирії, глава турецького МЗС зазначив: "Ті, хто приїжджає з Туреччини, Ірану та Іраку, і є міжнародними терористами, повинні виїхати. Представники PПK мають покинути країну. Чесно кажучи, ми не бачимо наразі жодної підготовки до цього, не бачимо жодного наміру. Якщо ви не хочете воєнної операції в регіоні, умови для цього зрозумілі".

Водночас Фідан зазначив, що сирійські курди, які не належать до "Робітничої партії Курдистану", повинні мати можливість "жити нормальним життям, не побоюючись за своє життя чи майно".

"Це буде гарантовано новою сирійською адміністрацією, оскільки це одна з наших вимог" , — додав міністр.

Він підкреслив, що життя та майно сирійських і курдських громадян "будуть під захистом, і вони стануть частиною нової адміністрації, де вони існуватимуть як рівні громадяни".