Які банки в Україні є найприбутковішими – дані НБУ

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 0,4% більше, ніж рік тому.﻿ Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний ПриватБанк, який заробив 56,314 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (12,861 млрд гривень), на третьому - банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 6,952 млрд гривень.

Далі йдуть державний Укрексімбанк - 6,029 млрд гривень і банк іноземної банківської групи Кред Агріколь Банк - 5,925 млрд гривень.

За даними НБУ, 51 із 62 банків отримали прибуток на суму 131,473 млрд гривень, а 11 банків показали збитки на 388 млн гривень.

Прибуток банків

Нагадаємо, у 2023 році податок на прибуток банків збільшили з 18% до 50%. Передбачалося, що у 2024 році банки платитимуть податок на рівні 25%. Однак Верховна Рада ухвалила закон про підвищення ставки знову до 50%. Цей податок буде сплачено банками вже у 2025 році за результатами роботи у 2024 році.

За уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд гривень чистого прибутку. Платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 раза менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).