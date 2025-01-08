Остін вирушив на "Рамштайн" у Німеччині – останній раз як очільника Пентагону
Міністр оборони США Ллойд Остін вирушив до Німеччини на авіабазу "Рамштайн" для участі у 25-й зустрічі Контактної групи з оборони України – останній раз перед завершенням повноважень адміністрації Байдена, повідомляє Європейська правда.
Остін опублікував відео, як готується до вильоту у Німеччину, і нагадав, що для нього це буде остання поїздка на базу "Рамштайн" у ролі міністра оборони США – до інавгурації Дональда Трампа залишається вже менше двох тижнів.
"Я прямую до Німеччини, щоб приймати 25-ту зустріч Контактної групи з оборони України – коаліції історичного значення, що згуртувалася задля допомоги Україні захищати її суверенну територію", – зазначив Ллойд Остін.
У пресслужбі Пентагону підтвердили, що засідання заплановане на 9 січня і на ньому планують обговорювати теперішні та довгострокові оборонні потреби України.
"Зустріч буде фокусуватися на необхідності забезпечити безперервне постачання спроможностей ключового значення, зокрема систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та бронетехніки, а також на зусиллях для покращення оборонно-промислової бази", – зазначили у комюніке.
Раніше неофіційно повідомляли, що засідання формату планують на 9 січня, та що у цей день адміністрація Джо Байдена має намір оголосити про останній свій пакет військової допомоги Україні.
Нагадаємо, Контактна група з оборони України, відома також як формат "Рамштайн", виникла у 2022 році для координації військової підтримки України під егідою США; особисто Ллойд Остін зіграв велику роль в організації цього майданчика. Ініціатива обʼєднує понад 50 держав світу, переважна більшість – члени НАТО.
На тлі намірів Дональда Трампа "швидко закінчити війну" на Заході готувались до сценаріїв, що роль Штатів у допомозі Україні може стати меншою.