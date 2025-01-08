У НБУ спростували інформацію про блокування карток за часте зняття готівки
Національний банк України спростував інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Як зазначається в повідомленні, окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки - більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.
"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться в заяві.
У Нацбанку зазначили, що медіа посилаються на "рекомендації НБУ щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи.
"Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає", - заявили в НБУ.
У пресслужбі додали, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.