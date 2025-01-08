У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі у Енгельсі: забезпечувала паливом аеродром

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари по нафтобазі у російському місті Енгельс у ніч на 8 січня.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генштабу.

"Сьогодні вночі атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що в Енгельсі Саратовської області. В районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об’єкт" , – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується російська стратегічна авіація.

Детальніша інформація про наслідки влучання уточнюється.

"Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах" , – додали у Генштабі.

Завдання виконано підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Раніше про пожежу на нафтобазі в Енгельсі повідомляли﻿ російські Telegram-канали, а згодом підтвердив губернатор Саратовської області.