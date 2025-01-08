У Міноборони затвердило нові стандарти медпідготовки для військових
Міністерство оборони затвердило два нові стандарти домедичної підготовки для військовослужбовців на основі досвіду НАТО. Нові навчання включатимуть лекції та практичні заняття, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Як розповіли у Міноборони, тепер буде два стандарти підготовки.
Домедична допомога - те, чому вчать на БЗВП. Допомога при критичних кровотечах, порушеннях дихання, запобігання гіпотермії та евакуація поранених, та інші навички, якими має володіти кожен військовослужбовець.
Розширена домедична допомога базового рівня - поглиблена підготовка з фокусом на допомогу в складних умовах, забезпечення прохідності дихальних шляхів, підтримку кровообігу та техніки переміщення поранених. Для військових фахівців, стрільців-санітарів та усіх без винятку офіцерів.
Формат навчання:
- лекції з мультимедійним супроводом;
- практичні заняття у малих групах;
- симуляції у польових умовах.
"Сертифіковані інструктори оцінюватимуть знання та навички військовослужбовців через теоретичні та практичні завдання. Ті, хто продемонструє високі результати, зможуть продовжити навчання за медичними спеціальностями", - сказано у повідомленні.