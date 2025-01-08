Очільник МЗС Австрії тимчасово очолить уряд до створення коаліції

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг тимчасово очолить уряд з п'ятниці. Про це пише агентство APA, повідомляє Європейська правда.

У п'ятницю федеральний президент Александр Ван дер Беллен "доручить йому продовження управління Федеральною канцелярією і головування в тимчасовому федеральному уряді", повідомили в канцелярії австрійського президента.

Цей крок необхідний, оскільки канцлер Карл Негаммер йде з посади в п'ятницю після провалу коаліційних переговорів.

Для Шалленберга, який також залишається міністром закордонних справ, це вже другий термін на посаді глави уряду. Після відставки Себастьяна Курца (ÖVP) він виконував обов'язки канцлера протягом двох місяців у 2021 році, перш ніж посаду голови Народної партії та канцлера обійняв Карл Негаммер.

Шалленберг навряд чи увійде до складу наступного уряду. Він оголосив, що не хоче обіймати міністерську посаду при ультраправому канцлері Герберті Кіклі.

Нагадаємо, у понеділок президент Австрії Александр Ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.