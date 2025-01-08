РФ відмовилася ремонтувати свої військові кораблі у Криму – Плетенчук

Росіяни остаточно відмовилися від ремонту своїх військових кораблів на потужностях у Криму. Вони бояться можливості українських ударів.﻿ Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Ми вже довели на практиці, що використовувати ремонтні бази для Чорноморського флоту росіян більше не вийде. Щоб відновлювати кораблі, спочатку їх потрібно туди завести, а зараз ніхто цього не робитиме" , - заявив Плетенчук.

Він нагадав про те, що Україна знищила малий ракетний корабель "Циклон" у Севастопольській бухті, завдала два удари по підводному човну "Ростов-на-Дону", а також удар по малому ракетному кораблю "Аскольд" у Керчі.