Білорусь проведе військові навчання поблизу українського кордону

Білорусь проведе військові збори неподалік кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними білоруського Міноборони, з 8 по 31 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету проводиться навчальний збір з військовозобов'язаними територіальних військ.

У ході збору планується здійснити:

прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із задіянням місцевої бази мобілізаційного розгортання;

відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими;

підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема спільно з інженерними підрозділами Збройних Сил.

Військові навчання у Білорусі

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Білорусь активно підтримує російський режим. На її території базуються російські війська, авіація та військова техніка.

Крім того, білоруська влада бере участь у провокаціях, повторюючи звинувачення Кремля на адресу України, зокрема щодо нібито порушення повітряного простору. Мінськ також повідомив про перекидання додаткових сил до українського кордону.

Раніше ми писали про те, що на території Білорусі проводились військові навчання, які тривали до 31 грудня. Через це у Рівненській та Волинській областях могли почастішати повітряні тривоги.

Зазначається, що у разі запуску ракет з території Білорусії, вони за лічені хвилини можуть досягнути українського регіону.