У Білорусі опублікували фото ув'язненого екскандидата у президенти Бабарики

У Білорусі вперше за роки опублікували кадри з ув’язненим екскандидатом у президенти Віктором Бабарикою. Про це пише білоруське видання "Наша Ніва", повідомляє Європейська правда.

Відео і фото з Бабарикою у Новополоцькій колонії опублікували у каналі колишнього ув’язненого блогера Романа Протасевича. З Бабарикою не було зв’язку близько двох років.

У короткому відео Бабарика передає теплі слова своїм рідним.

Нагадаємо, Віктор Бабарика – колишній голова "Белгазпромбанку". Його заарештували у червні 2020 року, коли банкір намагався зареєструватися кандидатом на виборах.

У липні 2021 року Віктора Бабарику засудили до 14 років колонії суворого режиму.

У квітні 2023 року Віктора Бабарику забирали з колонії до шпиталю, його соратники заявляли про побиття. За словами одного з експолітв’язнів, протягом весни й літа 2023 року Бабарику тримали у повній ізоляції від інших.

Нагадаємо, у 2024 році Лукашенко почав поступово відпускати на волю десятки політв’язнів, для помилування від них вимагають "покаятися у скоєному".