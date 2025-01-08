Окупанти зруйнували деякі позиції ЗСУ у Часовому Яру й Торецьку – ОСУВ "Хортиця"

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило, що окупанти зруйнували деякі позиції Сил оборони під час введення штурмових дій в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку.

"При проведенні наступальних дій в міській забудові ворог активно застосовував ударні БПЛА. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції зазнали руйнування" , – йдеться у повідомленні. ﻿

Військові зазначають, що наразі вживаються заходи для того, щоб не допустити погіршення тактичного положення.

Зазначимо, портал "Мілітарний" прогнозує, що противник продовжить зусилля над завершенням взяттям міст Курахове, Торецьк та Часів Яр під повний контроль, наступатиме в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області з перспективою початку бойових дій в області, збільшенням контролю над територією Донецької області на всіх напрямках.

Виконуючий обовʼязки командира полку "Цунамі" на позивний "Мансур" повідомив, що у Торецьку Донецької області тривають запеклі бої, а лінія фронту розділила місто навпіл. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.