Маск публічно нахамив Трюдо за відповідь Трампу та назвав "дівчинкою"

Американський мільярдер Ілон Маск публічно нахамив прем’єру Канади Джастіну Трюдо під його заявою, де той виключив приєднання Канади до США, про що останнім часом постійно говорить обраний президент Дональд Трамп, повідомляє Європейська правда.

Грубий коментар Маска з’явився під твітом Джастіна Трюдо, де той категорично виключив можливість приєднання Канади до Сполучених Штатів, про що активно говорить обраний президент Дональд Трамп.

Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як "51-й штат" і Трюдо як "губернатора штату".

"Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш" , – написав Ілон Маск.

Нагадаємо, через політичну кризу у Канаді Джастін Трюдо 6 січня оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії, а після обрання наступника складе повноваження глави уряду.

Трамп тим часом опублікував кілька дописів з "приєднаною Канадою".

Одночасно Трамп поновив розмови про те, що хотів би приєднати острів Гренландія, що належить Данії, та супроводжував такими коментарями поїздку свого сина на острів.