Франція закликала ЄС рішучіше боротися з втручанням Маска у внутрішні справи

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію "з максимальною твердістю" захистити країни-члени ЄС від втручання в їхню політику, зокрема, з боку американського мільярдера Ілона Маска. Заяву Барро наводить Le Figaro, повідомляє Європейська правда.

На запитання про те, чи може соцмережа Маска X (Twitter) бути забороненою у Європі, як це сталося в Бразилії, де її роботу призупиняли на 40 днів, Барро відповів: "Це передбачено нашими законами".

"Або Європейська комісія з максимальною твердістю застосовує закони, які ми розробили для захисту нашого публічного простору, або вона цього не робить, і тоді їй доведеться погодитися повернути цю можливість країнам-членам ЄС" , – підкреслив французький міністр.

В останні дні Ілон Маск потрапив під вогонь критики з боку кількох європейських лідерів після того, як публічно підтримав німецьку ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" та закликав до відставки прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.