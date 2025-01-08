Тищенко прийшов на засіданні Ради та заявив, що припиняє боротись з "офісами"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який раніше нібито мав проблеми із серцем і тривалий час був відсутній у парламенті, з'явився на засіданні Верховної Ради.﻿﻿ Про це заявив народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, повідомляє Українська правда.

"Я зрозумів, що ця боротьба (з кол-центрами - ред.) нікому не потрібна. Я це виконував за зверненням своїх виборців" , – сказав він.

Тищенко протягом довгого часу не приходив на засідання Ради. Раніше він, посилаючись на ішемічну хворобу серця, не прийшов на судове засідання у справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.

Нагадаємо, у Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.

Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід Тищенку. За рішенням суду він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва.

12 листопада Київський апеляційний суд продовжив Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

23 грудня Тищенко, посилаючись на проблеми із серцем, не з'явився на судове засідання у справі про незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця Дмитра Мазохи.