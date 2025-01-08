Нардепи викликали Шмигаля у парламент: будуть запитувати про демобілізацію

Народні депутати викликали до парламенту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо питання законопроєкту про демобілізацію.﻿ Про це розповіли нардепи Ярослав Железняк (фракція "Голос") та Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), повідомляє Українська правда.

За відповідне рішення проголосували 158 депутатів при 150 необхідних.

Про конкретну дату не йшлося. Водночас Железняк уточнює, що прем'єр традиційно виступатиме в Раді в п'ятницю в рамках години запитань до уряду.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони просить комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану до 18 березня 2025 року.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня 2024 року ухвалила закон про мобілізацію.

За ініціативи головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського з документу було виключено положення про звільнення військових зі служби.

Верховна Рада зобовʼязала Міністерство оборони напрацювати законопроєкт із відповідними нормами впродовж 8 місяців.

Секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко 14 листопада повідомив "Українській правді", що Міноборони планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня 2024 року.