Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт про державну таємницю

Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про державну таємницю. Про це розповіла співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.

Законодавча ініціатива №11394 була підтримана 241 голосом народних депутатів.

Законопроєктом пропонується доповнити перелік інформації у сфері державної безпеки та охорони правопорядку, що може бути віднесена до державної таємниці.

Зокрема пропонується віднесення до державної таємниці інформації про організацію, зміст, стан і плани забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури та інформації про створення матеріально-технічного резерву для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об’єктах критичної інфраструктури.

Очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме визначенню правових підстав обмеження окремої інформації про об’єкти критичної інфраструктури у доступі, що дасть змогу мінімізувати передумови до незахищеного обігу такої інформації та загрози її використання ворогом на шкоду національній безпеці України.