У ЦПД попередили про фейк щодо графіків відключення газу

У мережі поширюються повідомлення про нібито введення графіків відключення газу після припинення транзиту російського газу. Ця інформація - черговий фейк. З посиланням на Центр протидії дезінформації, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Фейк поширюється у Telegram-каналах зі скриншотом неіснуючої статті в одному з українських видань. Для перегляду "графіка" користувачів скеровують до Telegram-бота.

"Інформація про графіки відключення газу нібито у звʼязку з припиненням транзиту російського газу через Україну не відповідає дійсності" , - наголошують в ЦПД.

Центр протидії дезінформації також зазначає, що такі повідомлення є прикладом клікбейту з використанням дезінформаційних заголовків і фейкових статей для охоплення більшої кількості читачів.

t.me/CenterCounteringDisinformation

Припинення транзиту газу РФ

Нагадаємо, з 1 січня Україна офіційно припинила транзит російського газу в Європу та Молдову.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відповідь на рішення України пригрозив припинити постачання електроенергії. Україна відповіла на шантаж Фіцо та закликала Єврокомісію відреагувати на заяви Фіцо.

Втім, державний оператор електромереж Словаччини наголошує, що не збирається припиняти експорт електроенергії Україні і порушувати попередньо укладені контракти.