У Єврокомісії відреагували на погрози Трампа щодо Гренландії

У Єврокомісії заявили, що очікують продовження співпраці з адміністрацією США зі стратегічно важливих для сторін питань і нагадали про ключовий принцип поваги до суверенітету держав, повідомляє Європейська правда.

Таким чином представниця Єврокомісії Аніта Гіппер відповіла на питання про заяви обраного президента США Дональда Трампа, який відмовився виключити застосування сили для взяття Гренландії під контроль.

В Єврокомісії зазначили, що це питання є "вкрай теоретичним" і нагадали, що суверенітет держав є ключовим для ЄС.

"Суверенітет держав для нас є ключовим принципом, він має поважатися – це також наша основана дипломатична цінність і принцип, над яким ми працюємо" , – сказала Гіппер.

"З нашого боку ми розраховуємо на продовження роботи над спільним трансатлантичним порядком денним з наступною адміністрацією США з ключових і стратегічних для нас інтересів" , – додала вона.

Трамп неодноразово висловлював своє бажання, щоб США придбали Гренландію – данську територію і найбільший острів у світі.

Напередодні він відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.