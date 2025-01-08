У Вірменії відповіли на звинувачення президента Азербайджану у "фашизмі"

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відреагував на слова президента Азербайджану Ільхама Алієва, який назвав Вірменію "фашистською державою". Пашинян стверджує, що у його країні аналогічне сприйняття Азербайджану﻿. Про це він сказав в інтерв’ю Armenia News, повідомляє Ділова столиця.

Пашинян припускає, що Алієв зробив такі заяви, щоб "створити "легітимність" для ескалації в регіоні". На його думку, в Баку очікують, що Вірменія відповість агресивно, щоб потім казати про порушення режиму припинення вогню з боку вірменської армії.

"Безсумнівно, розрахунок у тому, що реакція буде: "ти — фашист", і спіраль, яку я описав, почне напружуватися" , — каже вірменський прем’єр і запевняє, що його країна буде відданою "стратегії миру".

Водночас, коментуючи слова про "фашистську" Вірменію, він визнав, що в Азербайджані існує таке сприйняття його країни. Однак, мовляв, подібне сприйняття щодо Азербайджану є і у Вірменії. Саме це і призвело до тривалого конфлікту між державами, певен Пашинян.

"Але стратегія миру полягає в тому, щоб взяти до уваги, що в Азербайджані є таке сприйняття нас, а їм — взяти до уваги, що у Вірменії є таке сприйняття щодо них. Порядок денний миру стосується обговорення та вирішення цих уявлень" , — каже він.

Нагадаємо, напередодні президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав Вірменію "фашистською державою" й додав, що "фашизм має бути знищений".