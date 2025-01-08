У Києві виявили перший випадок метапневмовірусу

У Києві виявлено перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на метапневмовірус людини (HMPV). Лікарі запевняють, що вірус не перший рік фіксують в Україні.﻿ З посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, пише Тетяна Веремєєва, РБК-Україна.

У Центрі зазначають, що метапневмовірус не є новим для України. Його вперше описали у 2001 році в Нідерландах. Як зазначають фахівці, цей вірус циркулює в Україні протягом кількох епідсезонів, однак випадків із летальним результатом не зафіксовано.

За словами лікаря-вірусолога, професора Алли Мироненко, метапневмовірус не здатен спричинити епідемію чи пандемію. Вірус має симптоми, схожі на грип чи ГРВІ: підвищення температури (не завжди високе), кашель, нежить, слабкість, біль у м’язах та суглобах. Тяжчий перебіг можливий у дітей, літніх людей та осіб із послабленим імунітетом.

Як уберегтися від метапневмовірусу

Центр контролю та профілактики хвороб закликає дотримуватися основних заходів профілактики:

регулярно мийте руки

уникайте контакту з хворими

дотримуйтеся етикету кашлю

провітрюйте приміщення

Для бажаючих доступне безкоштовне тестування на вірус у вірусологічній лабораторії. Наразі ризик спалаху метапневмовірусу в Україні низький, а показники захворюваності нижчі, ніж у попередні роки.