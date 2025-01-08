Дубінського та його колишнього помічника судитимуть за переправлення осіб через кордон

Народного депутата України та його колишнього помічника судитимуть за організацію незаконного переправлення осіб через кордон, справа передана до суду.﻿ Про це заявив Офіс генпрокурора, повідомляє Укрінформ.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Розслідуванням встановлено, що народний обранець разом з колишнім помічником, який працює головою громадської організації, у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Він виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску.

Як підставу для перетину державного кордону чоловік надав документи, внесені в систему «Шлях». Дозвіл на виїзд за межі України було отримано на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння депутата та афілійованої із ним громадської організації.

Сам «родич» після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні та жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював. Він повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту.

У 2023 році обвинувачені за тих самих умов повторно організували незаконний виїзд цього ж «родича» за кордон як водія волонтера. Хоча достеменно знали, що під час попереднього виїзду за кордон чоловік не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги.

Як і раніше родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів, за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання громадської організації.

Чоловік за вказівкою народного обранця мав прибути до міста Кишинів та чекати подальших інструкцій щодо перегону приватного автомобіля нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до міста Відень, Австрія.

«Родич» вдруге скористався розробленою депутатом та його спільником схемою, після чого вже не повертався в Україну.

Як повідомлялося, 1 листопада 2023 року ДБР спільно з СБУ проводили обшуки за фактом незаконного переправлення громадянина за кордон. Розглядалася версія причетності до протиправної схеми народного депутата України Олександра Дубінського.

В листопаді 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо Дубінського, який підозрюється у службовому підробленні для виїзду за кордон.

В січні 2024 року Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо Дубінського.

У березні 2024 року Печерський районний суд Києва на підставі матеріалів НАЗК визнав народного депутата Олександра Дубінського винним у порушенні вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Крім того, Дубінському повідомили про підозру у державній зраді в складі злочинної організації. За даними слідства, у 2016 році Головне управління Генштабу ЗС РФ створило в Україні злочинну групу за участю Дубінського, яка займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в країні та її дискредитацією за кордоном. Злочинна організація під керівництвом двох співробітників російського Головного управління Генштабу ЗС РФ діяла у столиці України у вигляді агентурної мережі.

За свою діяльність її учасники отримували гроші від воєнної розвідки РФ.