Міністр оборони Польщі: Найближчий "Рамштайн" може виявитися останнім

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів про свої плани участі у зустрічі Контактної групи з питань оборони України, зазначивши, що це може бути остання зустріч такого формату. Про це міністр сказав на пресконференції, цитати його виступу наводить видання 300 Polityka, повідомляє Європейська правда.

Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у четвер, і його особливість, за словами польського міністра, полягає у тому, що він є ширшим за НАТО.

"Творцем цього є Ллойд Остін, досі чинний міністр оборони США. Я хочу подякувати йому насамперед за безкомпромісну підтримку Польщі, за присутність американських військ у Польщі, за підтримку України, за спільні ініціативи" , – сказав Владислав Косіняк-Камиш.

"Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці" , – продовжив він.

Він зазначив, що Польща очолює коаліцію бронетанкових сил разом з Німеччиною та Італією, тому на зустрічі він планує представити ті досягнення, які вже є за плечима протягом трьох років війни в Україні, скільки допомоги було надано.

Раніше повідомлялося, що очільник Пентагону Ллойд Остін планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей" в рамках формату "Рамштайн", на якій мають окреслити плани з підтримки України до 2027 року.

Нагадаємо, Контактна група з оборони України, відома також як формат "Рамштайн", виникла у 2022 році для координації військової підтримки України під егідою США. Ініціатива обʼєднує понад 50 держав світу, переважна більшість – члени НАТО.

На тлі намірів Дональда Трампа "швидко закінчити війну" на Заході готувались до сценаріїв, що роль Штатів у допомозі Україні може стати меншою.