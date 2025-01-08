Дружинам та чоловікам військових спростять отримання українського громадянства

Верховна рада України підтримала законопроєкт №12032. Він полегшить отримання українського громадянства дружинам або чоловікам військових, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Документ підтримали 270 народних депутатів. Законопроект покращує правове регулювання для тих, хто захищає Україну, та їхніх сімей.

Законопроект пропонує дозволити дружинам та чоловікам громадян України, які проходять (проходили) в установленому законодавством порядку військову службу, під час набуття громадянства України подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Таке ж право матимуть чоловіки та дружини громадян України, які загинули (померли) під час виконання службових обов’язків.

Також документом передбачається:

встановлення квоти для возз’єднання сім’ї: встановлено квоти імміграції для іноземців, які приїжджають до України для возз’єднання з військовослужбовцями;

поновлення громадянства: другий із подружжя іноземців, які захищали Україну, зможе поновити українське громадянство.

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення законопроекту створить умови для реалізації права на отримання українського громадянства другим із подружжя, який став на захист України.

Спрощене громадянство для військових

Нагадаємо, раніше Рада також підтримала законопроект щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист України.

Метою закону є закріплення можливості реалізації прав іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність України, та членів їх сімей на отримання посвідок на тимчасове проживання, дозволів на імміграцію або набуття громадянства України.

Також додамо, що парламент у першому читанні підтримав законопроект щодо інституту множинного громадянства.