З російського полону вдалося повернути 505 морпіхів - Коордштаб
З початку повномасштабного вторгнення завдяки спільній роботі Координаційного штабу та інших дотичних структур з російського полону вдалося повернути 505 морських піхотинців з різних напрямків, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими України Дмитро Усов під час пресконференції "1000 днів несвободи: як повернути українських морпіхів з полону".
"Завдяки роботі Координаційного штабу та всіх дотичних структур під головуванням Кирила Буданова (начальник Головного управління розвідки Міноборони - ред.) за увесь час ми змогли повернути 505 морських піхотинців з різних напрямків, велика частина - це Маріуполь", - повідомив Усов.
"1000 днів це дуже багато, особливо коли ми говоримо про людські долі. Ми маємо зважати, що та кількість морських піхотинців, які ще зараз мають статус безвісти зниклого або потрапили в полон, що підтверджено МКЧХ (Міжнародний Комітет Червоного Хреста - ред.) чи іншими джерелами - понад 3000 осіб", - додав секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.