З російського полону вдалося повернути 505 морпіхів - Коордштаб

З початку повномасштабного вторгнення завдяки спільній роботі Координаційного штабу та інших дотичних структур з російського полону вдалося повернути 505 морських піхотинців з різних напрямків, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими України Дмитро Усов під час пресконференції "1000 днів несвободи: як повернути українських морпіхів з полону".

"Завдяки роботі Координаційного штабу та всіх дотичних структур під головуванням Кирила Буданова (начальник Головного управління розвідки Міноборони - ред.) за увесь час ми змогли повернути 505 морських піхотинців з різних напрямків, велика частина - це Маріуполь" , - повідомив Усов.