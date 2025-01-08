ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту РФ на Донеччині

Збройні сили України вразили високоточним ударом командний пункт 8-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, який базувався у місті Харцизьк на Донеччині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового".

Як повідомили у Генштабі, військові вжили всіх заходів, щоб під час удару цивільне населення не постраждало.

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