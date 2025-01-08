В Україні зареєстрували перший препарат на основі медичного каннабісу

В Україні зареєстрували перший активний фармацевтичний інгредієнт на основі медичного каннабісу – оральні краплі від іспанського виробника Curaleaf. З посиланням на прес-службу Української асоціації медичного каннабісу, повідомляє ЛігаБізнес.

Очікується, що перші краплі на основі медичного каннабісу з'являться у виробничих аптеках першої половини 2025 року.

"За останніми опублікованими даними від представників МОЗ, в Україні понад 6 млн осіб потребують ліків на основі медичного каннабісу. Ми продовжуємо працювати над розширенням списку хвороб, насамперед над ПТСР" , - зазначив засновник Української Асоціації медичного каннабісу Геннадій Шабас.

Такі препарати зможуть отримати пацієнти із захворюваннями, що входять до затвердженого МОЗ переліку хвороб та станів, при яких призначається медичний канабіс.