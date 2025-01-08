У Польщі погодили дату президентських виборів

Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 18 травня, другий тур за потреби проведуть 1 червня. З посиланням на Polsat News, повідомляє Європейська правда.

Дату президентських виборів оголосив спікер польського Сейму Шимон Головня після консультацій з головою Державної виборчої комісії.

Спікер також представив попередній виборчий календар. Коли календар буде затверджений комісією, він набуде офіційної чинності.

Лише після того як рішення спікеру Сейму про призначення виборів буде опубліковане в Законодавчому віснику, формально розпочнеться виборча кампанія.

Останнє опитування показало, що кандидат від партії влади "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський міг би розраховувати на підтримку 36,2% виборців.

За ним слідував би Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", із результатом 28,8%.