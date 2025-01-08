Торік вдалося розмінувати майже 695 кв. км української території - Шмигаль

З початку повномасштабної війни площа потенційно замінованих земель України зменшилась зі 174 тис. до близько 139 тис. кв км. За 2024 рік вдалося розмінувати майже 695 кв. км.﻿ Про це поінформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Лівий берег.

"Підсумували результати 2024 року та окреслили коло завдань на цей рік... Серед планів на 2025 рік: провести роботи з технічного обстеження територій на площі в 31 тис. кв. км; впровадити нові інноваційні технології, зокрема з використанням безпілотників та роботизованих комплексів; створити Реєстр територій забруднених або ймовірно забруднених" , — поінформував глава уряду.

Як повідомив Шмигаль, у 2024 році підрозділи ДСНС та Національної поліції очистили майже 695 кв. км території та знищили більше 133 тис. мін і снарядів. Загалом від початку повномасштабної війни силами рятувальників та правоохоронців розміновано близько 2,1 тис. кв. км українських земель.

"Для нас принципово розмінувати державу за роки, а не за десятиліття. Завдяки залученню сучасних технологій це цілком можливо" , — додає очільник уряду.

Загалом до 2033 року відповідно до Національної стратегії протимінної діяльності в уряді планують повернути у використання 80% територій, які зазнали безпосереднього впливу війни.