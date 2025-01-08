У засіданні "Рамштайну" участь візьмуть Умєров і, можливо, Зеленський - ЗМІ
У засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн" 9 січня візьме участь міністр оборони України Рустем Умеров. З посиланням на джерело, повідомляє Суспільне.
Зазначається, що також очікується участь глави держави Володимира Зеленського.
"Міністр оборони Рустем Умеров братиме участь у засіданні "Рамштайн" 9 січня, участь президента Володимира Зеленського очікується, але залежить від факторів безпеки в Україні" , - поінформувало джерело видання.