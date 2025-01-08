Правоохоронці затримали командира однієї з рот 155-го ОМБр: що сталося

Українські правоохоронці затримали командира однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Він самовільно залишив частину і закликав до цього підлеглих солдатів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у Telegram.

"Співробітники ДБР у взаємодії з СБУ затримали і повідомили про підозру командиру однієї з рот 155 окремої механізованої бригади, який не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурював до цього своїх підлеглих" , - ідеться в повідомленні ДБР.

Фото: затримання командира однієї з рот 155-ї ОМБр (dbr.gov.ua)

Правоохоронці уточнюють, що старший лейтенант наприкінці минулого року відмовився виконувати наказ про передачу роти, яку він очолював, в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї і сам самовільно залишив місце несення служби.

Командира затримали сьогодні, 8 січня, у Рівненській області. Його вже доправили до Києва і повідомили про підозру в СЗЧ і відмові виконувати наказ.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Який розмір застави - не уточнюється.

Скандал у 155-й бригаді

Нагадаємо, бійців 155-ї бригади імені Анни Київської навчали у Франції західні інструктори. Також Франція забезпечила українських солдатів зброєю.

Після того, як бригаду повернули до України, ЗМІ написали про масові випадки дезертирства та СЗЧ серед солдатів. При цьому частина воїнів втекла під час навчання у Франції.

Сьогодні, 8 січня, командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту Володимиру Зеленському, що незважаючи на такі проблеми, бригада зайняла смугу фронту та виконує бойові завдання.