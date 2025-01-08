У Польщі прокоментували втечу українських військових з навчань

Дезертирство і брак субординації трапляється в будь-якій армії світу. Про це сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, коментуючи інформацію про втечу українських військових із навчання в Європі, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми країна, яка підготувала найбільшу кількість українських військових. Сьогодні це вже понад 26 тисяч. Чи в групі 26 тисяч осіб трапляються такі, які мають інші плани або вважають, що їхнє майбутнє не в українській армії? Напевно, такі трапляються. Це досить велика група людей. Натомість, вважаю, що деталі мають залишитися між нами» , – сказав Томчик.

За його словами, факти втечі ніяк не позначаться на співпраці України та Польщі у питаннях військових навчань.

«Ми робимо все, щоб українській стороні допомогти, щоб Україна знала, що на нас можна розраховувати і що ми далі хочемо навчати українських солдатів в Польщі, аби вони могли захищати свою країну. Думаю, що це очевидно, що трапляються випадки дезертирства і таке відбувається в кожній армії світу. Натомість, якщо (такі випадки – ред.) трапляються у випадку України, то це справа маргінальна, котра немає жодного впливу на навчання українських військових в Польщі» , – додав заступник міністра оборони Польщі.

На запитання Радіо Свобода чи надходили від української сторони запити щодо втеч українських військових під час транзиту до Франції чи в зворотному напрямку, Цезарій Томчик відповів: «не пригадую такого».

6 січня агенція France-Presse із посиланням на офіційного представника французької армії повідомила, що кілька десятків із понад двох тисяч українських військових зі складу 155-ї бригади «Анна Київська» дезертирували під час навчання.

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