На нафтобазі в Енгельсі продовжується пожежа та лунають вибухи - росЗМІ

Станом на вечір 8 січня на нафтобазі у російському місті Енгельс продовжується пожежа, яка виникла унаслідок нічної атаки дронів, повідомляє Hromadske.

Про це пишуть російські Telegram-канали із посиланням на місцевих жителів.

Astra пише, що нафтобаза почала горіти ще сильніше, там спалахнув ще один резервуар. У соціальних мережах також скаржаться на сильний запах гару.

Дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал» Росрезерву. Це федеральна казенна установа, яка зберігає паливо для авіабази «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація росіян.

Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін рано-вранці повідомив, що на підприємстві, де стався спалах, розгорнули оперативний штаб. На місці працюють спеціалісти МНС, обласної служби порятунку та інші профільні служби.