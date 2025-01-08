Російський удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 30

Кількість поранених в Запоріжжі після обстрілу окупантів 8 січня зросла до 30 людей. Атака триває, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Telegram омбудсмена Дмитра Лубінця.

Спочатку до шести зросла кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю.

"Одна людина загинула", - розповів Федоров.

Голова ОВА зазначив, що атака РФ триває.

"Перебувайте у безпечних місцях", - попередив Федоров.

30 постраждалих

Пізніше стало відомо, що тридцять людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 8 січня.

"Їх доставлено в лікарні обласного центру. На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники" , - зазначив Федоров.

Реакція омбудсмена

На атаку РФ по Запоріжжю вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, РФ знову підтвердила свою справжню сутність держави-терориста, здійснивши черговий варварський обстріл цивільного населення міста Запоріжжя.

"У результаті цього цинічного злочину вже відомо про загиблих і поранених. Обстріл мирного населення є воєнним злочином, за який винні мають понести відповідальність у міжнародних судах!" - нагадав він.

Лубінець закликав міжнародну спільноту не просто засуджувати ці акти агресії, а й діяти рішуче - запроваджувати нові санкції, надавати Україні більше засобів для оборони і підтримувати всі зусилля для притягнення Росії до відповідальності.

Обстріли Запоріжжя

8 січня росіяни вдарили КАБом по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо повідомлялось, про трьох поранених та одну жертву через атаку РФ по Запоріжжю. Потім кількість поранених зросла.

Зазначимо, росіяни постійно атакують Запоріжжя. Наприклад, 29 вересня окупанти завдали понад 10 ударів КАБами по Запоріжжю. Тоді поранення отримали майже 20 людей, руйнування фіксувались в трьох районах, також змінювався рух поїздів.