Норвезькі винищувачі розпочали бойове чергування у Польщі
У Польщі оголосили, що норвезькі винищувачі розпочали бойове чергування в країні, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Польщі.
Багатоцільові винищувачі F-35 були відправлені на підтримку захисту польського повітряного простору.
"Норвезькі літаки F-35 починають чергування в Польщі. Вони виконуватимуть свою місію в рамках союзницької підтримки безпеки східного флангу НАТО", – йдеться в заяві польського Міноборони.
У грудні стало відомо, що норвезькі протиповітряні системи NASAMS розгорнуті та готові захистити логістичний центр у польському Жешуві.
Також у січні відбудеться розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot – теж для посилення захисту Жешува.