Норвезькі винищувачі розпочали бойове чергування у Польщі

У Польщі оголосили, що норвезькі винищувачі розпочали бойове чергування в країні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Польщі.

Багатоцільові винищувачі F-35 були відправлені на підтримку захисту польського повітряного простору.

"Норвезькі літаки F-35 починають чергування в Польщі. Вони виконуватимуть свою місію в рамках союзницької підтримки безпеки східного флангу НАТО", – йдеться в заяві польського Міноборони.

У грудні стало відомо, що норвезькі протиповітряні системи NASAMS розгорнуті та готові захистити логістичний центр у польському Жешуві.

Також у січні відбудеться розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot – теж для посилення захисту Жешува.