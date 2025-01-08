Сіярто шантажує Україну вступом до ЄС через зупинку транзиту російського газу

В Угорщині продовжують скаржитися на рішення України припинити транзит російського газу. Тепер Будапешт непрямо пригрозив заблокувати українське членство в ЄС, повідомляє РБК-Україна.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав у Facebook.

На думку Сіярто, Міністерство закордонних справ України "доволі агресивно відреагувало" на його твердження про те, що після зупинки транзиту російського газу через українську територію ціни на газ у Європі зросли.

При цьому він згадав, що в Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заборонити транзит російського газу і нафти через Україну в період воєнного стану.

"Реальність така, що в ЄС держави-члени колективно і одноголосно ухвалюють рішення про прийом нових членів. Іншими словами, кожна держава-член має проголосувати "за", - заявив міністр.

Він також додав, що кожна країна має право вирішувати, звідки і яким шляхом вона закуповує необхідні їй джерела енергії, і "ніхто ззовні не має права голосу, не має права нав'язувати іншій країні дорожчі та менш надійні джерела енергії".

"Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати його членом, зобов'язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС, надаючи транспортні маршрути. Тому закриття газових або нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією в ЄС" , - стверджує угорський міністр.

Залежність Угорщини від російського газу

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні, коли більшість європейських країн намагалися знизити рівень залежності від російського газу, Угорщина продовжувала укладати нові контракти з Росією.

Зокрема, ще в жовтні минулого року Сіярто провів переговори з главою "Газпрому" Олексієм Міллером, під час яких сторони домовилися про те, що Угорщина може збільшити імпорт російського газу.

При цьому після зупинки транзиту російського газу через Україну Сійярто заявив, що ціни на газ у Європі нібито зросли. У відповідь МЗС України, такі заяви є маніпуляційними.