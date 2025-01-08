Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо членства України в НАТО

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву новобраного президента США Дональда Трампа щодо членства України в НАТО. Він вважає, що ще рано робити висновки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить його заява під час зустрічі з главою МЗС Фінляндії Еліною Валтонен.

"Пам’ятаєте, Україні казали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків", - сказав він.

Президент нагадав, що така сама ситуація була і з Patriot, і з ракетними системами, і з іншою зброєю натівського зразка.

"Треба працювати і робити все, щоб Україна отримала гідні наших людей гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна. Над цим будемо працювати", - зазначив він.

За словами Зеленського, навпаки, однією з причин війни є те, що Україна не є членом НАТО і не має конкретних гарантій безпеки.

"Скажу чесно, на жаль, при всій повазі до всіх країн Європи і до Сполучених Штатів, при всій повазі до того об’єму (допомоги, - ред), що нам надавався з початку війни, але (стосовно членства України в, - ред) НАТО не було спільної підтримки у Сполучених Штатів з усіма союзниками в Європі", - не став приховувати він.

Президент нагадав, що є країни, як виступали проти членства України у НАТО.

"Це були Америка, Німеччина, Угорщина та Словаччина. Це факт. Якщо ми говоримо відкрито, то треба звернути увагу і сказати чесно - нас там не бачили. Я вважаю, що це одна з причин, чому у нас війна", - констатував голова держави.

На думку Зеленського, глава Кремля Володимир Путін розумів, що за Україну ніхто не вступиться.

"Його (Путіна, - ред) армія більша, і він думав, що може нас знищити. Але українська армія - армія сильних людей. Наш народ вразив увесь світ", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні Україна має право вимагати серйозних, сильних гарантій безпеки.

"Я розмовляв про це з трьома президентами Сполучених Штатів. Я розмовляв про це з президентом Трампом, потім з президентом Байденом, тепер знову - президентом Трампом. Я постійно піднімав питання гарантій безпеки", - заявив президент.

Зеленський додав і те, що поки Україні не нададуть вагомих гарантій безпеки, марно сподіватися на повернення українців з Європи.

"Можна в Європі говорити, що ми хотіли б, щоб українці повертались, і при цьому не підтримувати гарантії безпеки для України. Це якось не об’єднується, принаймні у моїй голові. Я думаю, що кожен українець, який хоче повернутися, повинен мати гарантії безпеки для своєї сім’ї. ...Ми хочемо конкретних гарантій безпеки, і ми просимо про це союз Америки і Європи. Я про це буду говорити з президентом США. Не робіть відразу ті чи інші висновки", - резюмував він.

Що сказав Трамп

Як раніше повідомлялось, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що розуміє, чому Росія напала на Україну.

За його словами, глава Кремля Володимир Путін неодноразово наголошував, що НАТО не має бути пов'язаним з Україною.