ССО оприлюднили черговий фрагмент записок загиблого спецназівця КНДР

Сили спеціальних операцій оприлюднили черговий перекладений фрагмент записок північнокорейського спецпризначенця, якого воїни ССО знищили у Курській області РФ: там він розповідає про свої порушення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ССО.

Військовий з Північної Кореї зізнався, що обікрав російських військових на Курщині та продавав крадене.

В третій частині перекладених записів з трофейного нотатника Гьонг Хонг Джонг вже писав, що нібито розкаюється за порушення, за яке його відправили допомагати російським військам воювати проти Сил безпеки та оборони України.

Проте розкаяння не зупинило його від вчинення нового правопорушення по прибуттю до Росії, зазначають спецпризначенці.

У п’ятому оприлюдненому записі Джонг не каже, що саме вкрав та в якій кількості, але з них випливає, що хтось викрив його за крадіжкою.

"Місячний життєвий звіт (зізнання)

Шановний головнокомандувач Кім (Чен Ин) наказав нам у жодному разі не принижувати честь батьківщини, водночас проявляти силу і хоробрість спецназу.

Під час роботи в казармі, я думав, що ніхто не стежить за мною та поклав у кишеню речі росіян.

Моя провина в тому, що я не слідував команді головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Це могло б викликати серйозні наслідки для наших командирів.

Я більше не буду торгувати чужими речами. Я героїчно буду наступати в перших рядах місці та знищувати ворогів".