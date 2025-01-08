Подоляк розповів, що потрібно для перелому у війні з Росією

Для перелому у війні з Росією потрібно, щоб в України було достатньо дронів, ракет, бронетехніки та ППО. До того ж перелом - це не тільки події на полі бою, але й кількість ударів в глибину РФ на 500-700 км, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Всю Росію і не треба розбивати. Треба розбивати окремі вузли, окремі елементи інфраструктури воєнної. Якщо ви говорите про перелам у воєнній ситуації, то безумовно він є, і він може бути математично обґрунтований", - сказав Подоляк.

За його словами, є математичні формули, які чітко дозволяють зрозуміти, скільки та яких інструментів потрібно та коли і як їх застосувати. Якщо математично це обґрунтувати, то перелом у війні можна отримати.

"Якщо ми розуміємо ключове, - Росія має багато живої сили та додаткових виробництв, але Росія програє з точки зору технологічності та управління військами. Так, Росія вчиться, але, якщо буде насичена математично обґрунтована кількість високотехнологічних інструментів в України, а це, зрозуміло, дрони, ракети, бронетехніка, а головне - ППО, то тоді перелом безумовно може бути" - підкреслив радник глави ОП.

Він пояснив, що перелом - це не тільки події на полі бою, але й кількість ударів в глибину Росії на 500-700 км.

"От якщо кількість ударів щоденно буде на 2-3, а 20-30, і вони будуть ефективними, тобто Росія не зможе це все перехоплювати, то тоді це буде мати суттєві соціально-політичні наслідки, а Росія тримається там дуже хитко", - зазначив Подоляк.

Позиція України щодо переговорів з Росією

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що Україна здатна вести переговори про мир з Росією, однак лише через інструменти примусу. На його думку, для ефективного тиску на агресора, потрібна економічна та дипломатична єдність.

Також радник глави Офісу президента заявив, що переговори з владою країни-агресора неможливі, оскільки наразі Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за війну.

Крім того, Подоляк вважає, що затягування країн Заходу з наданням Україні озброєнь та з дозволом бити західними ракетами по території агресора, допомогло армії РФ перебудуватися та підготуватися до подальшого ведення війни.

Водночас керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що позиція України поки що недостатньо сильна для переговорів із Росією.