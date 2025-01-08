Удар по Запоріжжю: в Офісі генпрокурора розповіли про наслідки

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження по факту російського авіаудару по Запоріжжю, внаслідок якого загинули 13 людей і ще 29 отримали поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 8 січня російська армія здійснила авіаційну атаку по інфраструктурі Запоріжжя. За попередніми даними, загинуло 13 людей, ще 29 отримали поранення. Унаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами. Пошкоджено автомобілі, припарковані поряд.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).